Wie heeft ze de afgelopen jaren niet voorbij zien komen: De T-shirts met twee getekende borsten erop. Achter het T-shirt zit het merk T.I.T.S. dat inmiddels helemaal in het teken staat van empowerment. In deze podcast van KledingCast vertellen oprichters Mathilde en Nathalie over het merk en de toekomst die ze zien.

Eigendom: KledingCast