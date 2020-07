Podcast: Hoe val je als professional op in de mode-industrie?

Of je nu nog bezig bent met je opleiding, of toewerkt naar de volgende stap in je carrière, je vraagt je waarschijnlijk af hoe jij als individu gaat opvallen in de industrie. In een aflevering van de Engelstalige podcast 'Succesful Fashion Designer' van Sew Heidi wordt gesproken met Barbara Houghton. Met meer dan vijftien jaar ervaring in de branche, deelt Barbara haar waardevolle ervaringen over hoe je ervoor kan zorgen dat je opvalt, en hoe jij uiteindelijk de baan binnenhaalt.

Bron: Succesful Fashion Designer by Sew Heidi