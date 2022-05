In deze aflevering van de podcast van Retail Koplopers, is Isolde Delanghe, directeur bij Mode Unie, te gast. Het gesprek gaat over community building in retail, digitale oriëntatie en het verhaal van je winkel. Retail Koplopers geeft retailers die dingen graag anders aanpakken nieuwe inzichten aan de hand van interviews en tips.

