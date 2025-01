Podcast: Hoe Wandler uitgroeide van tassenmerk tot modefavoriet

In de nieuwste aflevering van de Female Initiative Business Academy podcast deelt ondernemer Elza Wandler haar inspirerende verhaal. In gesprek met ondernemers Anna Nooshin en Yeliz Çiçek vertelt ze hoe ze haar gelijknamige tassenmerk in slechts zes maanden goed positioneerde. Het merk begon bescheiden, met enkel tassen, maar is uitgebreid met meer artikelen, waaronder schoenen en kleding, en heeft een blijvende indruk gemaakt in de modewereld.

Elza blikt terug op de uitdagingen en hoogtepunten van haar carrière en onthult de sleutels tot haar voortdurende succes. In de podcast komt de kracht van vastberadenheid centraal te staan.

Wandler, het modemerk dat in 2017 werd opgericht, begon met luxe tassen. In maart 2023 breidde het merk uit met een exclusieve ready-to-wear collectie van 100 items. Wandler is een vaste naam op Amsterdam Fashion Week.