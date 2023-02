Op het gebied van verduurzaming is textielketen Zeeman een voorloper. Deze informatie verbaast wellicht mensen, maar Zeeman werkt al jaren aan het verbeteren van de organisatie en doet dit ook transparant. Zeeman bewijst dat duurzamere producten niet duur hoeven te zijn. In de Podcast Circulaire Mode is Arnoud van Vliet, CSR-manager bij Zeeman aan het woord.

Eigendom: Podcast Circulaire Mode