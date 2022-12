Podcast: Hoe zeewier een rol kan spelen in het terugdringen van de milieu-impact van de mode-industrie

Diverse broeikassengassen hebben een impact op de wereld. Naast koolstof, waar vaak over bericht wordt, is er ook nog methaan. Een derde van de methaan-uitstoot veroorzaakt door mensen komt van vee en vanwege de productie van wol en leer is ook de mode-industrie te linken aan deze uitstoot. Het terugdringen van methaanuitstoot kan echter gedeeltelijk verholpen worden door het voeren van zeewier aan vee.

In deze aflevering van Wardrobe Crisis with Clare Press praat modejournalist Clare Press met Sam Elsom van Seaforest. Deze aflevering is alleen te beluisteren in het Engels.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press