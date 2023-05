Het streven naar een circulaire economie staat bol van uitdagingen. Want hoe bereik je een dergelijke economie? Circulair ontwerp is daarbij essentieel, maar hoe ziet circulair ontwerp voor mode er eigenlijk uit? In deze podcast van de Conscious Style Podcast geeft directeur van circular design van toonaangevend bedrijf Eileen Fisher uitleg.

Eigendom: Conscious Style Podcast