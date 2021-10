Barbara en Myon van 10Days spreken in deze podcast met Astrid van Gorp, eigenaar van FashionXchange. Astrid organiseert al meer dan 25 jaar events, fotoshoots en modeshows voor (mode)ondernemers. Het thema van deze uitzending is Women in Business. Astrid, Barbara en Myon bespreken waarom zij ondernemer zijn geworden.

Podcast: 10Days via Stitcher