Podcast: In gesprek met de eigenaar van terStal Familiemode

In deze aflevering van de podcastserie 'Retaillessen van...' spreekt RetailTrends met Niek Gloudemans, eigenaar van terStal Familiemode. Hij is nu twintig jaar eigenaar bij het modebedrijf en vertelt over zijn ervaringen. Hoe zijn retailcarreire begon bij de V&D, verantwoordelijk werd voor de fashionafdelingen van verschillende warenhuizen, en uiteindelijk terStal Familiemode overnam. Dit coronajaar is voor iedereen lastig, maar Gloudemans blijft ambitieus en opent in dit jaar nog meerdere winkels. Momenteel telt het bedrijf 220 winkels, en het doel ligt op 300. Dit en meer hoor je in onderstaande podcast.

Bron: De RetailTrends podcast via Spotify