Podcast: In gesprek met de oprichter van Kringloopwarenhuis Snuffelmug

Per jaar wordt er in Haarlem naar schatting een miljoen kilo kleding weggegooid. Veel van die kleding komt terecht in de textielbakken van Spaarnelanden of wordt naar de kringloopwinkel Snuffelmug gebracht. In deze aflevering is Tom Wielart aan het woord. Hij is werkzaam bij Paswerk, een sociale onderneming van de vier gemeenten in Zuid-Kennemerland (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort) en richtte acht jaar geleden het textielcentrum op.

