Podcast: In gesprek met een van de langstzittende CEO's in retailland

In deze podcast van de serie Retaillessen met... gaat RetailTrends in gesprek met Krein Bons, de CEO van VanHaren. Hij is al 23 jaar CEO van het bedrijf en daarmee een van de langstzittenden in retailland. VanHaren maakt sinds 1985 onderdeel uit van het Duitse concern Deichmann. De schoenenketen heeft 141 winkels in Nederland, en 16 in België. Het interview vindt plaats op het hoofdkantoor in Waalwijk. Tijdens het interview wordt de loopbaan van Bons als CEO bij VanHaren uitvoerig besproken. Met onder andere de invloed van bijvoorbeeld Zalando en Zara op de sanering in de schoenendetailhandel. Maar ook Bons zijn rol als 'social' CEO binnen het bedrijf komt ter sprake. Tot slot deelt Bons zijn toekomstvisie van retail, en zijn eigen toekomst.

Bron: RetailTrends via Anchor.fm