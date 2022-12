Journalist Suzy Menkes gaat in haar podcast in gesprek met toonaangevende mensen in de mode-industrie. In deze aflevering spreekt ze met modeontwerper Giambattista Valli over zijn werk, zijn visie op de mode-industrie en de impact ervan op zijn leven.

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: Creative Conversations with Suzy Menkes