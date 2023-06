Zakenvrouw Josh Veldhuizen heeft met haar merk Josh V inmiddels 300 winkels verspreid over Europa. Met de schaal die het bedrijf heeft bereikt, zou men bijna vergeten dat Veldhuizen begon zonder ervaring in de mode-industrie. De ondernemer gaat in deze podcast in gesprek met Anic van Damme over haar start, het bedrijf en het uitgroeien tot een allround lifestylemerk.

