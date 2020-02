Podcast: in gesprek met Laura Snijder van de duurzame modewebshop Take It Slow

In de 14e aflevering van podcastserie Slow the F Down! is Laura Snijder te gast van de duurzame modewebshop Take It Slow. Snijder richtte haar webshop op in 2017 en in de podcast vertelt ze hoe dat begon. Ook legt ze meer uit over duurzame modekeurmerken en het verschil tussen fast en slow fashion.

De 44-minuten durende podcast is in het Nederlands.

In Slow the F Down! bespreken podcastmakers Jindi en Lavinia naar eigen zeggen alles wat te maken heeft met bewuster leven in de 21ste eeuw.