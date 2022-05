In de podcastserie ‘Jonge hond, oude rot’, van Retailtrends gaat een doorgewinterde retailer in gesprek met een jong talent. Wat zijn hun ideeën over het huidige retaillandschap, wat doen ze hetzelfde of juist anders en wat kunnen zij van elkaar leren? In deze aflevering zijn Mieke van Deursen, medeoprichter van Shoeby, en haar dochter Jill, die nu de dagelijkse leiding heeft, aan het woord.

