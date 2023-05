Podcast: In gesprek met mode-ondernemer Brunello Cucinelli [Engels]

Brunello Cucinelli is de man achter het gelijknamige Italiaanse luxelabel. Dankzij zijn vrouw raakte hij geïnspireerd om een knitwear bedrijf te starten. Hij begon met gekleurd kasjmier knitwear voor vrouwen. Inmiddels is het merk Brunello Cucinelli uitgegroeid tot een van de grote luxe merken van de Italiaanse mode-industrie. Journalist Suzy Menkes spreekt met Cucinelli in de stad waar het allemaal begon, Solomeo.

Eigendom: Creative Conversations with Suzy Menkes