Nico Vanderveen (59) is managing director van Warenhuis Vanderveen Assen. Vanderveen is het grootste zelfstandige warenhuis in Nederland en viert dit jaar haar 125-jarig jubileum. Vanderveen gelooft in de toekomst van warenhuizen, de focus op sustainability en de maatschappelijke rol van zijn bedrijf voor Noord-Nederland. Ontdek in deze podcast waarom.

