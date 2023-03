De in Colombia-geboren Franse ontwerper Haider Ackermann heeft zijn sporen verdiend in de mode-industrie. De ontwerper stond meerdere jaren aan het hoofd van modemerk Berluti en ontwierp recent een gast-collectie voor Jean Paul Gaultier. Ackermann gaat in deze Engelse podcast in gesprek met journalist Suzy Menkes over zijn carrière en zijn recente werk.

Eigendom: Creative Conversations with Suzy Menkes