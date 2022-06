Krein Bons neemt na 26 jaar op 1 juli 2022 afscheid als CEO van vanHaren Schoenen. Daarnaast is Krein voorzitter van brancheorganisatie INretail. Hoogleraar, toezichthouder en ondernemer Kitty Koelemeijer spreekt met Krein over het geheim achter zijn succes als ondernemer en topmanager, zijn visie op leiderschap, de veranderingen in retail, de toekomst van het retaillandschap en de rol van de overheid.

