Het Amsterdamse merk Daily Paper begon in 2012 als weblog over hiphop, mode en design. Inmiddels is het uitgegroeid tot een wereldwijd bekend kledingmerk. CEO Rodney Lam praat in deze podcast over de belangrijkste lessen die hij heeft geleerd op het gebied van retail. Beluister de onderstaande podcast.

