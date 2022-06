In deze aflevering van De Complex Sneakers Podcast is Jeff Staple te gast, een sneaker- en streetwearontwerper die samen heeft gewerkt met Nike, New Balance en Tag Heuer, en wiens merk dit jaar 25 jaar oud is. Staple praat over zijn legendarische Nike Pigeon Dunk SB, het afslaan van een aanbod om te werken voor Nike, NFT’s en nog veel meer.

