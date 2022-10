Wouter van der Leij (66) is co-founder van Tomo, het eerste circulaire warenhuis van Europa. Dit warenhuis wordt komend voorjaar geopend in de Westfield Mall of the Netherlands. Van der Leij praat over zijn carrière tot nu toe en zijn toekomstplannen. De ambitie is om vijf warenhuizen in Nederland te openen en daarna de grens over te gaan.

Eigendom: De RetailTrends Podcast