Podcast: ‘Inheemse boeren werken gratis voor 's werelds rijkste persoon’ [Engels]

In deze podcast wordt de toeleveringsketen van Loro Piana, dat eigendom is van LVMH onder leiding van miljardair Bernard Arnault, onder de loep genomen. De inheemse Lucanas-gemeenschap in Peru zorgt tientallen jaren voor de wol voor Loro Piana. "Ondanks hun bijdrage ontvangt de gemeenschap minder dan 300 dollar per maand," meldt Bloomberg. Journalist Marcelo Rochabrun reist naar de Peruaanse Andes om een beter beeld te krijgen van de situatie. “Modehuis Loro Piana verkoopt een trui voor 9.000 dollar (8.267 euro) met vicuña-haar dat is verzameld door leden van de inheemse Lucanas-gemeenschap,” aldus Rochabrun.

Beluister hier de podcast van 17 minuten en 25 seconden waarin Bloomberg-journalist Rochabrun zijn bevindingen deelt van de situatie in Peru. De journalist is afgereisd naar het Peruaanse Andes om de verhalen van de inheemse boeren die helpen met het hoeden en scheren van de dieren voor Loro Piana te horen. Rochabrun benadrukt in de podcast: “Loro Piana, dat eigendom is van LVMH, is de grootste inkoper van vicuña-vezels ter wereld en de geheimzinnige toeleveringsketen benadrukt het gebruik van goedkope arbeid onder de minst bedeelden in Peru om enkele van de duurste kledingstukken ter wereld te maken.”

Eigendom: Bloomberg, Big Take