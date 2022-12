Podcast: Inzoomen op ambachtelijke materialen - In gesprek met een wolteler uit Tasmanië

Aandacht voor ambachten en materialen groeit meer en meer. De mode industrie kijkt niet alleen maar meer naar de kleding en de merken, maar zoekt ook het verhaal erachter. Zo ook modejournalist Clare Press in haar podcastserie Wardrobe Crisis. In deze aflevering gaat ze in gesprek met een wolteler uit Tasmanië, Australië. Wat komt er allemaal kijken bij de productie van ruwe wol?

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press