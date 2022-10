De lancering van Net-a-Porter in 2000 veranderde de mode voorgoed. Het luidde de eerste fase van luxe e-commerce in en inspireerde een groot aantal concurrenten om mee te doen. Maar in een steeds concurrerender markt hebben e-tailers moeite om winst te maken. Nu lijkt er wat verandering in de zaak te komen. Waarom? Beluister de onderstaande podcast.

Eigendom: