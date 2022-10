Podcast: Inzoomen op het Dior fenomeen ter waarde van 7 miljard dollar

Hoe heeft het 75-jarige modehuis zijn omzet in slechts vier jaar verdrievoudigd? Dat is iets waar Business of Fashion editor Robert Williams zich in deze podcast over buigt.

Een beetje achtergrondinformatie: In 1947 zorgde Christian Dior Couture voor een revolutie in de mode-industrie met zijn 'New Look'; een overdreven zandlopervormig silhouet. In de jaren '80 werd het merk gekocht door ondernemer Bernard Arnault, die het uiteindelijk zou omvormen tot een van de grootste modelabels ter wereld. In 2017, toen LVMH - waarvan Arnault CEO en voorzitter is - de volledige controle over het huis overnam, veranderde Dior in een van de snelst groeiende en meest winstgevende modemerken - met een geschatte omzet van 6,6 miljard euro. Beluister de onderstaande podcast.

Eigendom: The Debrief