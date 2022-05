In deze aflevering spreekt Carla Buzasi, de CEO van trend forecasting bureau WGSN, met Cecilie Thorsmark, de CEO van de Kopenhagen Fashion Week. Thorsmark wil de manier waarop de hele mode-industrie nadenkt over de impact op het milieu veranderen. Ze hoopt dat er in Kopenhagen systemen worden ingevoerd die ook bij andere fashion weeks geïmplementeerd kunnen worden.

