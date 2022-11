Podcast: Is Giorgio Armani de meest succesvolle modeontwerper?

Business of Fashion editor Tim Blanks beschrijft het leven van de ontwerper en zakenman, zijn voortdurende impact op de mode en zijn mysterieuze opvolgingsplannen. Giorgio Armani heeft een van de meest succesvolle modebedrijven opgebouwd. Hij staat bekend om zijn functionele glamour en heeft op 88-jarige leeftijd zijn sterke positie weten te behouden in een steeds veranderende, hyperconcurrerende industrie. Ontdek meer over de carrière van Giorgio Armani in de onderstaande podcast.

