Podcast: Is het duurzamer om kleding virtueel te passen?

De mode-industrie staat bekend om haar grote ecologische voetafdruk. Dankzij AR (augmented reality) is het mogelijk geworden om kleding virtueel te passen, wat onder meer bijdraagt aan minder CO2-uitstoot.

In deze aflevering van Social Stories, de podcast van Snapchat en BNR, is Sebastian Schultze, CEO van Fit Analytics, te gast. Samen met presentatrice Patricia van Liemt (BNR), praat hij over de mogelijkheden om duurzamer te leven met behulp van AR-toepassingen zoals de ‘AR product try-on’ en Fit Finder.

Eigendom: SnapChat