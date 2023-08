Nederlandse ontwerper Joline Jolink maakte recent bekend dat ze een regeneratief model wil opzetten in Overijssel. De ontwerper wil daar ontwerp tot productie samenbrengen. Maar wat is regeneratief precies en is dit het antwoord op de problemen in de mode industrie? Journalist Clare Press bespreekt het onderwerp in haar podcast.

Eigendom: Wardrobe Crisis with Clare Press