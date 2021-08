In 2015 ging Koninklijke TenCate van de beurs af en was het een miljardenbedrijf met vijf divisies. Zes jaar later is er van die vijf divisies nog maar 1 over, en van de miljardenomzet nog 300 miljoen euro. Topman Jan Albers is te gast in de podcast Zakendoen van BNR Nieuwsradio.

Podcast: Zakendoen via BNR Nieuwsradio