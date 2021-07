In deze aflevering van de Podcast Retaillessen met… is Jan Peters te gast. Peters is de eigenaar en oprichter van de Score-Chasin’Group. Score opent in 1981 zijn eerste winkel en in 1992 wordt het merk Chasin’ gelanceerd. Beluister hieronder de podcast om meer te weten te komen over het verloop van de carrière van Jan Peters.

