Jan Willem Juffer staat al bijna tien jaar aan het hoofd van Euretco Sports, het moederbedrijf van Intersport, Runnersworld en The Athlete's Foot. Hij vertelt over de persoonlijke retaillessen die hij van Jaap Blokker heeft geleerd en over botsende culturen binnen TUI en later tussen Perry Sport en zusterketen Aktiesport. Beluister hieronder de podcast.

Bron: De RetailTrends podcast via Spotify