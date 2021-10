Podcast: Jasmien Wynants over duurzaam ondernemen in de mode

In deze podcast heeft Jasmien Wynants van Flanders DC het over duurzaam ondernemen in de mode-industrie. Jasmien is de drijvende kracht achter Close The Loop, het platform dat de mode-industrie stimuleert om het circulaire model te omarmen. Ze gaat in gesprek met Nathalie De Nil van modelabel Wright en Mark Vandevelde van sneakermerk Komrads. Wat betekent duurzaamheid voor hen? Met welke uitdagingen hebben ze te maken? Wat vinden ze van greenwashing en hoe kijken ze naar de toekomst? Beluister hieronder de podcast.

