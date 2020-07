Podcast: Je merk vernieuwen: een aanpak

In deze aflevering van van de podcast-serie 'Girlboss Radio' praat Sophia met Olivia Christian, een merkstrateeg en Vistaprint-merkambassadeur, die uit het werken in de politiek is gegaan om onder andere eigenaren van kleine bedrijven te helpen hun identiteit vorm te geven en een boeiend merkverhaal te vertellen. Want als je weet hoe je mensen kunt vertellen wie je bent, wat je doet en waarom je het doet - dan kun je deuren openen voor jezelf, je bedrijf en nog veel meer. Luister de podcast om te horen hoe Olivia voorbij falen en angst komt, haar tips voor netwerken en de belangrijkste elementen die in een winnende elevator pitch passen.

Bron:Girlboss Radio with Sophia Amoruso via Spotify