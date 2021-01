Podcast: Joël Andrianomearisoa: "Dior is een emotie"

Joël Andrianomearisoa’s herinterpretatie van de iconische handtas, getiteld Lady Dior Labyrinth, is een directe voortzetting van zijn serie zwart papier, met name een meeslepend werk gemaakt voor het eerste Madagaskar-paviljoen op de Biënnale van Venetië in 2019, getiteld ‘I Have Forgotten the Night’. Dat zintuiglijke stuk, gebaseerd op herinneringen aan Madagaskar, nodigde het publiek uit om door een labyrint van gordijnen van zwart vloeipapier te lopen. Hij beschrijft zijn werk als ‘een onderzoeksoefening om emoties te materialiseren’.

