Podcast: Joline Jolink breekt met de regels als zelfstandig modeontwerpster

Joline Jolink, zelfstandig modeontwerpster met winkels in Rotterdam en Utrecht, vertelt in de podcast 'De Nieuwe Wereld' over hoe zij als modeontwerpster breekt met de regels. Maar ook vertelt zij dat zij ooit begonnen is aan de Kunstacademie van Arnhem (momenteel beter bekend als ArtEz) en hoe zij daarna is gegroeid als ondernemer. Daarnaast legt zij uit hoe zij de strijd aangaat met de traditionele systemen in de mode.

Joline Jolink over hoe ze als zelfstandig modeontwerper breekt met de regels van de modewereld by De Nieuwe Wereld Joline Jolink vertelt in dit gesprek over haar het verhaal achter haar bedrijf, waarmee ze probeert iets anders te doen dan de gevestigde namen in de modewereld. Jolink produceert haar kleding bijvoorbeeld duurzaam, doet niet aan kortingen en houdt haar collectie relatief consistent en beperkt.

