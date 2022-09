Podcast: Joline Jolink over de voordelen van paddestoelenleer

In de 'Dit is goed' podcast vraagt Janine Abbring aan verschillende mensen wat ze het hoogtepunt van hun vak vinden. Ontwerper Joline van het duurzame modemerk Joline Jolink schuift in deze aflevering aan om te praten over biologisch afbreekbaar paddestoelenleer: mycelium. Joline Jolink wil het met haar label graag anders aanpakken in de modewereld: geen catwalkshows, geen uitverkoop, kleine leveringen, en het liefst alleen lokaal leveren. Beluister de podcast hieronder.

