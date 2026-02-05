Podcast: Jonathan Anderson over het heruitvinden van modehuis Dior

In deze aflevering gaat ontwerper Jonathan Anderson in gesprek met Business of Fashion-oprichter Imran Amed over zijn eerste couturecollectie voor Dior en zijn visie op het ‘refashionen’ van het modehuis. De ontwerper vertelt hoe hij couture – ooit voor hem irrelevant – nu ziet als een emotionele, ambachtelijke motor voor Dior en hoe hij het coutureproces wil openstellen voor zowel klanten als publiek. Anderson bespreekt ook de balans tussen creativiteit en bedrijfsvoering, de rol van teams achter de schermen en zijn ambitie om een nieuwe, samenhangende Dior-taal te bouwen voor de toekomst.

Eigendom: The Business of Fashion