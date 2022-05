Wat is vintage kleding precies en waar komt het vandaan? In deze aflevering geeft Joyce, eigenaresse van vintagewinkel VIVA! Vintage in Groningen, een kijkje achter de schermen. De eerlijke kleding-pod-kast wordt gemaakt door de vrijwilligers van het Fair Fashion Festival Groningen van stichting Young and Fair.

