Podcast: Judy Chicago: 'Mode is empowerment'

De veelzijdige, in Chicago geboren kunstenaar is doorgegaan met het ontwikkelen van een unieke, op vrouwen gerichte esthetiek die de mannelijke dominantie uitdaagt en de prestaties viert van vrouwen, die maar al te vaak over het hoofd worden gezien of naar de zijlijn worden gedegradeerd. In tegenstelling tot de strakke, hoekige lijnen waar haar tijdgenoten de voorkeur aan geven, geeft zij de voorkeur aan genereuze, sensuele, kleurrijke en suggestieve rondingen, met spiralen en schelpen die symbolen van vrouwelijke kracht oproepen.

In deze aflevering van Dior Lady Art legt Judy uit hoe het Dior Lady Art-project een opwindend nieuw hoofdstuk heeft geopend in de missie die ze sinds de jaren zeventig heeft nagestreefd, door vrouwelijke symbolen en vormen te introduceren in een wereld waar emblemen van mannelijkheid alomtegenwoordig waren, als een middel om vrouwen geschiedenis op de voorgrond.

