Podcast: Juul Manders over zijn carrière bij Balr

Juul Manders, CEO en medeoprichter van het fashionbrand Balr, begint zijn carrière in de mobiele telefonie. Na diverse managementfuncties lanceert hij in 2013 samen met zakenpartner Ralph de Geus en oud-profvoetballer Demy de Zeeuw het fashionmerk Balr en de Instagram community 433 op. Daarnaast managen zij het merkenbureau Wannahaves. Laat je inspireren door zijn verhaal hoe je een luxery lifestylemerk in fashion introduceert, opbouwt en vervolgens internationaal uitbouwt. Over bevlogen ambitie, harde realiteit en de impact van de lockdown op de winkels en de sales van Balr. Leer van zijn vele lessen in retail & brands.

Bron: Retailtrends via Spotify