Francesca Belletini is de kersverse adjunct-CEO bij Kering op het gebied van merkontwikkeling. Ze is daarnaast de CEO van het modemerk Saint Laurent. In gesprek met Business of Fashion gaat Belletini verder in op het voeden van creativiteit, het verzamelen van klanten en zorgen dat een bedrijf winstgevend is.

Eigendom: The Business of Fashion Podcast