202 borduurmotieven, 28 landen, 1 jurk. Kunstenaar Kirstie Macleod sluit aan bij Dressed: The history of fashion om de verhalen achter The Red Dress Project te delen; een elfjarige samenwerking die vrouwelijke ambachtslieden van over de hele wereld in staat stelt hun verhalen te delen door middel van borduurwerk.

Bron: Dressed: The history of fashion via Spotify