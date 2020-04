Podcast: Lidewij Edelkoort over de positieve en negatieve impact van het coronavirus

Tijdens een speciale editie van de BoF Podcast is de Nederlandse trendforecaster Lidewij Edelkoort te gast om te spreken over het coronavirus. "De pandemie toont de wereld, en de modeindustrie, dat we het langzamer aan moeten doen, en dingen moeten veranderen."

In de 44 minuten durende podcasts (in het Engels) wordt gesproken over de negatieve en positieve impact van het virus, trends en fast fashion/slow fashion. Edelkoort deelt ook hoe ze deze situatie zelf ervaart.

Eigendom Business of Fashion podcast