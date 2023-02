Bart van Twillert is de managing director van Unibail-Rodamco-Westfield in Nederland. Dit bedrijf is het moederbedrijf van The Mall of the Netherlands. De topman spreekt over de strategie achter het winkelcentrum, de huurprijzen (waar recent in de media ook over is geschreven nadat deze podcast is opgenomen) en digitalisering.

Eigendom: Kitty Koelemeijer Podcast