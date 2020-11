Vorige week is de vierde outlet in Nederland, Amsterdam The Style Outlets, dan eindelijk geopend. Het was een druk weekend waarbij de outlet meerdere malen klanten de toegang moest weigeren, wegen te grote drukte in verband met het coronavirus. Directeur Marcel Herben was te gast in deze aflevering van BNR Zakendoen. Beluister hieronder de podcast.

Bron: BNR Nieuwsradio