De eerste aflevering van Dior Talks is gewijd aan Maria Grazia Chiuri, creatief directeur van het Franse modehuis. Het interview is opgenomen tijdens een ontspannen wandeling door de Jardin du Luxembourg in Parijs en later in haar kantoor. Ze spreekt met schrijfster, curator, kunsthistoricus - en serie presentator - Katy Hessel.

Deze 28 minuten durende podcast is in het Engels.