Podcast: Maria Grazia Chiuri (van Dior) over de waarde van Indiase ambacht

Dior presenteerde de pre-fall 2023 collectie bij het Indiase monument ‘Gateway of India’. Maria Grazia Chiuri, de creatief directeur van Dior, gaat in deze podcast van Business of Fashion verder in op haar waardering van Indiase ambacht en haar relatie met het land. “India heeft een enorme geschiedenis, een geschiedenis van 6000 jaar aan textielstijlen en borduursels. Het is onderdeel van de cultuur.”

Deze podcast is alleen in het Engels te beluisteren.

