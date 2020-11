Podcast: Mark de Lange, CEO Ace and Tate over hoe hij het next-generation brillenmerk ter wereld wilt worden

In deze podcast is het de beurt aan Mark de Lange, CEO en oprichter van Ace and Tate om waardevolle retaillessen te delen. In zeven jaar tijd heeft het brillenmerk winkels geopend in maar liefst tien landen. RetailTrends spreekt met de Lange over zijn ambitie om het next-generation brillenmerk ter wereld te worden. Beluister hieronder de podcast.

Bron: De RetailTrends Podcast via Spotify